Demirtaş'tan komik savunma! 'Barış için yaptığımız tüm faaliyetler siyasi konjonktür değişince suç gibi yansıtıldı'

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Şubat 2014'te Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir konuşması sebebiyle savcılığa ifade verdi. Eş Başkanlığı döneminde defalarca bebek katili PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen Demirtaş ifadesinde "Biz ne terörü destekleriz ne de terör destekçisiyiz.'' dedi.

'Konuşmam dönemin politik atmosferinin gereğidir'

2014'te Suruç'ta yaşanan canlı bomba saldırısı sonrası yaptığı çağrı ile 6-7 Ekim olaylarının başlamasına, Yasin Börü ile birlikte 50'den fazla vatandaşın katledilmesine neden olan Demirtaş, savunmasında “Konuşmamın içeriği, ifade özgürlüğü kapsamında ve tümü ile barışa dönüş konuşma olması bir yana dönemin politik atmosferinin de bir gereğidir" ifadelerini kullandı.



2014'teki konuşmalarını barış için yapmış..

Kobani'yi bahane ederek tabanına "herkes kendi güvenlik önlemini alsın" deyip ülkenin birçok ilinde terör olaylarının yaşanmasına neden olan Demirtaş “Barış süreçleri dünyanın her yerinde zorlu olmuştur. Barış isteyenler, silahtan yana olanlar işin en kolayı ve yanlış olanını yapmışlardır. Zor olan şey barışı savunmaktır. Koşulları ne olursa olsun barıştan, demokrasiden vazgeçmemektir. Ben bu konuşmayı yaptıktan iki buçuk yıl sonra hakkımda soruşturma başlatılmış olması, mevzunun bir yargısal faaliyet olmadığının açık ispatıdır. Dönemin siyasi konjonktürü değişince bir dönem barış için yaptığımız tüm faaliyetler suç gibi yansıtılmaya başlanmıştır. '' diyerek 2014'te yaptığı onlarca insanın ölümüne neden olan konuşmaların barış için yapılan faaliyetler olduğunu öne sürdü.