Demirtaş’a özgürlük isteyen Karamollaoğlu Ahmet amcaya ses çıkarmıyor

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Sivas Mazlumları için sesini çıkarmaması masaya yatırıldı.

“Sivas mazlumlarına en çok sahip çıkması gereken gazete Akit değil Milli Gazete” diyen Dağıstanlı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Sivas mazlumlarının başını yakan Madımak olaylarında, Sivas’ın belediye başkanı olduğunu hatırlattı.

Milli Gazete’nin bugünkü sür manşetini hatırlatan Dağıstanlı, “Hakikat arayışında olmalıyız, diyor. Demek ki bu hakikat değil. Ben diyorum ki, Ahmet amcayı dışarı çıkartın, Temel Karamollaoğlu’nu cezaevine koyun. Çok net söylüyorum cümlemi. Temel Karamollaoğlu’nu cezaevine koyun, o zaman Milli Gazete ne yazıyor... Ben o zaman anlarım bazı şeyleri. Şimdi, hiç Sivas Mazlumları diyor mu, demiyor. 85 yaşında, 90 yaşında Ahmet Turan amca diyor mu, demiyor. Ne diyor, CHP diyor, ne diyor HDP diyor... Ne dedikleri, her şey ortada. O yüzden ben bunu anlamandırmakta hakikaten zorlanıyorum.” dedi.

Programın ilgili bölümü şu şekilde:

Ahmet Turan Kılıç kimdir?

Fatin Dağıstanlı'nın programda bahsettiği Ahmet Turan (Ahmet amca) Madımak olayları sırasında tutuklanan ve ilerleyen yaşı ile sağlık sorunlarına rağmen adil yargılanma bekleyen mahkum. PKK, DHKP-C ile 28 Şubatçıları tahliye ettiren Adli Tıp ve Yargı, Sivas mazlumuna kör... Tedavi olduğu devlet hastanesi doktorlarının “zindanda kalamaz” raporuna rağmen 85 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ı tahliye etmeyen adalet mekanizması; aynı gerekçeyle darbeciler, PKK’lılar, DHKP-C’liler ve katiller için çifte standart uyguluyor. Hastalık gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan PKK tutuklusu Ahmet Türk seçim çalışması yaparken, 28 Şubat’ın cuntacı paşaları İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak “ev hapsi” uygulaması sayesinde lüks villalarında gününü gün ediyor.