"Demirtaş’a kötü bir haberim var" diyen Ahmet Hakan: İnanmıyorsan anket yaptır
PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın "Suriye'de PKK devleti kurulması" çağrısını eleştiren Ahmet Hakan, "Suriye’de bir PKK devleti kurulmasına Türkiye’de “He” diyeceklerin oranı yüzde 10’u geçmez. İnanmıyorsa anket yaptırsın." dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın hapisten yaptığı saçma sapan açıklamaya tepki gösterdi.
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:
SELAHATTİN Demirtaş’ın olası Suriye operasyonuyla ilgili yaklaşımı şöyle:
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“AKP, Türkiye’yi savunmak için değil, başta Kürtler olmak üzere Suriye halklarının iradesine müdahale etmek için Suriye’de savaş yürütüyor.”
En paçoz gelenek: Garsonun başına şampanya dökmek
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Demirtaş’ın “Suriye halklarının iradesi” diye nitelendirdiği olgunun Türkçe tercümesi şudur:
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“Suriye’de bir PKK devleti kurulması.”
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Yani Demirtaş şunu demek istiyor:
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“AKP bırakmıyor ki Suriye’de bir PKK devleti kurulsun.”
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Demirtaş’a kötü bir haberim var:
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Suriye’de bir PKK devleti kurulmasına Türkiye’de “He” diyeceklerin oranı yüzde 10’u geçmez. İnanmıyorsa anket yaptırsın.