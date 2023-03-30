Demireller Akaryakıt'tan fahiş bisküvi fiyatı açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından sosyal medyada Demireller Akaryakıt tarafından bisküvi fiyatlarında artış yapıldığı iddia edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde yayılırken, daha sonra iddia sahibi kişi, yetkililerle görüştüğünü ve fişlerin kendisine iletilerek konunun yanlış anladığını belirtip özür diledi. Başmakçı Demireller, sosyal medyadaki asılsız iddiaların ardından linç girişimine uğrayarak itibar kaybına uğradı. Yaşananların ardından Başmakçı Demireller Tesisi Avukatı Muhammed Emre Nas, "Yaşanan linç süreci müvekkilin ticari itibarına ciddi zarar vermiştir." diyerek açıklamada bulundu.

Şirket Avukatı Nas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

DEMİRELLER AKARYAKIT NAKLİYAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ, 1959 yılında Konya/Ereğli’de kurulmuş bir akaryakıt işletmesi olup, 63 yıllık ticari faaliyetinde kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeyerek büyümüş, stratejik konuma sahip üç akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisleri ve otel ile ulusal çapta tanınırlığa ulaşmıştır.

06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem, binlerce vatandaşımızın vefatına, milyonlarca vatandaşımızın ise evsiz kalmasına neden olmuştur. Konum itibarı ile deprem bölgesine gidiş-geliş güzergahında bulunan işletmelere sahip olan müvekkil, felaketin ilk gününden itibaren gerek depremzede vatandaşlarımıza gerek ise yardım amaçlı bölgeye seyahat eden kişilere kapasitesini fazlasıyla aşar şekilde hizmet sunmuş, yardımda bulunmuştur.

Bu kapsamda müvekkil firmaya ait Ereğli’de bulunan Mirel Otel isimli işletme, felaketin ilk gününden itibaren tamamen ücretsiz olarak deprem mağduru vatandaşların kullanımına açılmış olup, bu otelde 284’ü yetişkin, 54’ü çocuk olmak üzere toplamda 338 depremzede vatandaşa tam kapasitesi olan 135 oda ile ücretsiz konaklama sağlanmaktadır. Otelin depremzedelerin kullanımına açıldığına dair müvekkil tarafından yapılan 8 Şubat 2023 tarihli paylaşımı da aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca müvekkil bölgedeki akaryakıt ihtiyacının giderilmesi adına da ilk günden itibaren canla başla çalışmıştır. Hiçbir karşılık beklenilmeksizin tamamen vatani bir görev olarak icra edilen bu yardımlardan herhangi bir şekilde bahsetmek dahi müvekkil nezdinde uygun düşmese de, maalesef gelinen nokta itibarı ile bu hususları açıklama zorunluluğu doğmuştur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Linç ticari itibara zarar verdi"

12.02.2023 tarihinde Twitter isimli sosyal mecrada -aykut isimli ve @ParaTeorisi (https://twitter.com/ParaTeorisi ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) sahip kullanıcı tarafından, tamamen gerçeğe aykırı olarak, müvekkilin bir bisküvinin fiyatını 40 TL’ye arttırdığı, depremi bir fırsata çevirdiği gibi açıklamalar ile birlikte çeşitli gıda ürünlerini fahiş fiyata sattığını beyan eder bir video yayınlanmıştır.

Daha sonrasında kendisiyle yapılan görüşmelerde bu şahıs hata yaptığını fark ederek müvekkilden özür dilemiş ve ekran görüntüsünü paylaştığımız tweeti paylaşmıştır. Ancak yaşanan linç süreci müvekkilin ticari itibarına ciddi zarar vermiştir.

Öncelikle konunun hassasiyeti bakımından bu hususun, resmi mali kayıtlarla sabit olduğu üzere hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıklanması gerekmektedir.

Detaylı olarak aşağıda, felaketin yaşandığı tarih olan 06.02.2023 tarihinden işbu dilekçe tarihine kadar münferit satışlara ilişkin fişler sunulmaktadır. Mevcut muhasebe kayıtlarında benzer şekilde binlerce fiş bulunmakta olup, firmaya ait tüm kayıtların her türlü incelemeye hazır olduğunu açıkça bildirmekteyiz. Kaldı ki, anılan paylaşımların yapılması üzerine müvekkil firmaya ait işletmelerde Niğde Valiliğince 12.02.2023 tarihinde yapılan haksız fiyat denetiminde de ürünlerin fahiş bir fiyat ile satılmadığı ve bisküvilerin satış fiyatının 8 TL olduğu tespit edilmiştir. İşbu tutanağı da aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

"Deprem öncesi ve sonrası fiyat farklılığı olmamıştır"

Görüldüğü ve resmi kayıtlarla sabit olduğu üzere, müvekkil firma tarafından hiçbir tarihte ve herhangi bir şekilde standart fiyatın üzerinde tek bir satış dahi yapılmamıştır. Müvekkilin deprem tarihi olan 06.02.2023 tarihinden öncesi ve sonrası fiyatlarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

Ancak anılan paylaşımların çeşitli sosyal medya platformlarında, doğruluğu hiçbir şekilde araştırılmaksızın, özellikle basın organları aracılığı ile yayılması neticesinde hakikatin bir önemi kalmamıştır. Zira yaratılan bu algı nedeniyle müvekkil firma hakkında binlerce hakaret ve tehdit içeren paylaşım yapılmış hatta çeşitli taraftar grupları tarafından müvekkil firmaya ait işletmeler basılmış, müvekkilin ticari itibarı inanılmaz şekilde zedelenmiştir.