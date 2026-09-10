Demirci'nin susuz yetişen çeşni domatesinden yılda yaklaşık 6 bin ton üretiliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda yaklaşık 6 bin ton çeşni domates üretiliyor. Tamamen susuz yetişen ürün, lezzeti ve uzun raf ömrü sayesinde yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor.

Yörede "çeşni" adıyla bilinen atalık domates, ilçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar'ın da aralarında bulunduğu 30 kırsal mahallede, yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştiriliyor. Toprağa can suyu dışında hiç su verilmiyor. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, sadece hayvan gübresiyle tamamen organik şartlarda büyütülen domates, doğal yapısı ve dayanıklılığıyla pazar payını her geçen gün artırıyor.

Yıllık üretimin yarıya yakını, ilçedeki üretimin kalbi konumundaki Kerpiçlik Mahallesi'nden karşılanıyor. Mahalle tek başına yılda 3 bin tonluk rekolteye ulaşıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere her aşamada destek verdiklerini dile getirdi. Şenyurt, "Çiftçimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve en yüksek geliri elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.

"Can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz"

Dededen kalma ata tohumlarını yaşattıklarını söyleyen üretici İsmail Yalçın, üretim sürecini şöyle anlattı: "Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle yok."

Temmuz'da başlayan hasadın Kasım ayı sonuna kadar sürdüğünü aktaran Yalçın, ürünün raf ömrünü şu sözlerle anlattı: "Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini ilk günkü gibi koruyor."

Kerpiçlik'te 150 hanenin geçimi bu domatesten

Kerpiçlik Mahalle Muhtarı Şükrü Demiröz, mahalledeki 150 hanenin tamamının geçimini bu üründen sağladığını belirtti. Demiröz, "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesle aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı hiç çekmiyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Demiröz, Kasım ayında henüz kızarmamış domatesleri köküyle söküp sapından astıklarını anlattı: "Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp satıyoruz."

Demirci, çeşni domatesin yanı sıra kiraz, hünnap, badem, Figan-i Efendi Eriği ve ceviz üretimiyle de biliniyor.