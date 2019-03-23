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Demirci’deki ’Türkiye Tırmanma Yarışı’nın startını başkanlar verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen Demirci Tırmanma Yarışının Startını verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
Demirci’deki ’Türkiye Tırmanma Yarışı’nın startını başkanlar verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen Demirci Tırmanma Yarışının Startını verdi. Başkan Ergün’ün ve Başkan Selçuk’un Türk bayraklarını sallaması ile başlatılan yarışın, ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğu belirtildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü destekleriyle Manisa’nın Demirci ilçesinde organize edilen tırmanma yarışının startı verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’un Türk Bayraklarını sallaması ile başlayan yarışa vatandaşların ilgisi yoğundu. Demirci’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışın başlangıcı coşku ile geçti. Yarışa farklı illerde ve 4 ayrı kategoride mücadele edecek sporcular katıldı. Başkan Ergün ve Başkan Selçuk sporculara başarı diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, “İlçemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyonun başlangıcını Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte yaptık. Doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen bir coğrafyaya sahip olan ilçemizin tanıtımı açısından büyük öneme sahip olan bu yarışın hayırlı olmasını diliyorum. Demirci etabımız ilerleyen yıllarda daha da büyüyecek ve gelişecek” dedi.



“Demirci’nin tanıtımına katkı sağlayacak”


Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci’nin ilk kez bir motor sporları etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Manisa’nın büyükşehir olması ile birlikte her anlamda ilimizin kalkınması için çalışıyoruz. Demirci’nin tanıtımına katkı sağlayacak ve birçok turisti ilçemize çekecek olan bu yarışın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Demirci Belediyemiz ve Akıncılar Motosiklet Kulübü’nün destekleriyle Harika bir organizasyona imza atıldı. İlerleyen yıllarda yapılan bu yarışın ilçemize katkısı daha çok olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
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