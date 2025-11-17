  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Demir yolu hattına sabotaj! Seferler iptal edildi
Dünya

Demir yolu hattına sabotaj! Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Demir yolu hattına sabotaj! Seferler iptal edildi

Polonya'dan yapılan açıklamada "Varşova-Lublin demir yoluna dün patlayıcı maddeyle sabotaj düzenlendi" denildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında dün meydana gelen hasarın patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurdu.

Tusk, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en kötü şüphelerinin doğrulandığını belirterek "Varşova-Lublin hattında (Mika köyü) bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilakı demir yolu hattını tahrip etti." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde güvenlik birimleri ve savcılığın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tusk, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini bildirdi.

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, dün yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirdi.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edildi ve söz konusu hat üzerindeki trafik durduruldu.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!

Spor

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!

Avrupa’dan Dünya Kupası’na iki bilet daha! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Avrupa’dan Dünya Kupası’na iki bilet daha! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Spor

Avrupa’dan Dünya Kupası’na iki bilet daha! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor
DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor

Sağlık

DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23