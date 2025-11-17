Demir yolu hattına sabotaj! Seferler iptal edildi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında dün meydana gelen hasarın patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurdu.

Tusk, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en kötü şüphelerinin doğrulandığını belirterek "Varşova-Lublin hattında (Mika köyü) bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilakı demir yolu hattını tahrip etti." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde güvenlik birimleri ve savcılığın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tusk, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini bildirdi.

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, dün yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirdi.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edildi ve söz konusu hat üzerindeki trafik durduruldu.