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Aktüel Demir profilde sıkışan kuş böyle kurtarıldı
Aktüel

Demir profilde sıkışan kuş böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:28:00 - 2023-05-12 22:29:45

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evin çatısında bulunan demir profile sıkışan kuş, vatandaşın yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

Silvan'ın Selahattin Mahallesi'ndeki bir evin çatısında oyun oynayan çocuklar, demir profil içinden gelen kuş sesi duydu.

Sesi fark eden çocuklar durumu evde bulunan amcalarına bildirdi. Çatıya çıkan amca Doğan Tayuzak, demir profilin içinde sıkışan minik kuşu fark ederek, kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Demir profilin altında kalan zeminin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından oyularak, sıkıştığı yerden kuş çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kuş, daha sonra yaşam alanına bırakılırken, amca ve yeğenlerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.
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