0553 313 94 23

Demir: “Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum”

Demir Grup Sivasspor’un golcü oyuncusu Muhammet Demir, Sivasspor’dan ayrıldığını açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
Demir: “Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum”

Demir Grup Sivasspor’un golcü oyuncusu Muhammet Demir, Sivasspor’dan ayrıldığını açıkladı.


Kırmızı-beyazlıların başarılı forvet oyuncusu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Başarılı oyuncu, “Çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edindiğim Sivas şehri ve Sivasspor’u bugün itibari ile geride bırakmış bulunuyorum bana desteklerini hiçbir zaman esirgemem taraftarlarımıza keyifli bir ortam hazırlayan takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bir çok hayal kırıklıkları yaşamış olsam da Sivas şehrinin bende yeri ve anlamı her zaman ayrı olacaktır. Öncelikle neredeyse iki çocuğumu da burada büyüttüm sayılır mutlu bir yuvam ve ortamım vardı. Bazı kalp kırıkları yüzünden ayrılma kararı aldım. İstediğim ve düşlediğim her şeyi sizlere veremediğim için buruk bir ayrıklık oldu benim için. Yinede yaşanmış güzel anılar güzel hatıralarımız var ve hep kalbimde olacaktır sizleri seviyorum hoşça kalın” ifadesini kullandı.


Demir, bu sezon Sivasspor’da 12 kez ilk 11’de forma giydi. Bin 139 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 4 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Demir ayrıca, 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPK haftalık bülteni
    1. SPK haftalık bülteni
    2. "Küresel Barış ve Adalet" konulu..
    3. 16. yılında da unutulmadılar
    4. Yemen’de sel felaketinde 2 çocuk..
    5. Ülke şokta! Polisleri hedef aldılar
    6. AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması
    7. Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi
    8. Aracın çarptığı bisikletli çocuk..
    9. Hazine, avro cinsi kira sertifikası..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Ekrem İmamoğlu engellemişti!..
    12. Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
    13. Meslektaşı tarafından öldürülen kadın..
    14. Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla..
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    17. Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı:..
    18. Konya’da otelde yangın
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Çin'de drone ile kargo teslimatı başladı
    21. Dedektörle define ararken jandarmaya..
    22. Milli kanoculardan Slovakya'da 10..
    23. Dijital Medya ve Habercilik Derneği..
    24. Yol verme kavgasında hayatını kaybeden..
    25. Pazaryeri’nde yazarlar kitaplarını..
    26. Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü
    27. Kamyonetin altında feci şekilde can..
    28. Aliağa Belediyesinin yaz spor..
    29. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,..
    30. Galatasaraylı Diagne'den flaş..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'