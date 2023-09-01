Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez: Çoğu insanın korkulu rüyası için demir cevheri! Lezzetin zirvesinde
Demir eksikliği olup da pekmez içmekten hoşlanmayan veya farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif tam size göre
Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi İçin Malzemeler
Yarım çay bardağı pekmez (isteğe göre değişebilir)
1 orta boy portakal (isteğe göre değişebilir)
Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi Nasıl Yapılır?
İlaç yerine doğal tarifi: Demir eksikliği olup da pekmez içmekten hoşlanmayan veya farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif tam size göre. Yarım çay bardağı pekmezi kaseye koyup içine 1 adet portakalı parçalayarak koyuyoruz ve kaşık kaşık afiyetle yiyoruz. Hem lezzetli hem de demir deposu, Ve çok pratik!
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