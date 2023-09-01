Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez: Çoğu insanın korkulu rüyası için demir cevheri! Lezzetin zirvesinde

Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi İçin Malzemeler

Yarım çay bardağı pekmez (isteğe göre değişebilir)

1 orta boy portakal (isteğe göre değişebilir)

Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi Nasıl Yapılır?

İlaç yerine doğal tarifi: Demir eksikliği olup da pekmez içmekten hoşlanmayan veya farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif tam size göre. Yarım çay bardağı pekmezi kaseye koyup içine 1 adet portakalı parçalayarak koyuyoruz ve kaşık kaşık afiyetle yiyoruz. Hem lezzetli hem de demir deposu, Ve çok pratik!

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