  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez: Çoğu insanın korkulu rüyası için demir cevheri! Lezzetin zirvesinde
Kadın - Aile

Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez: Çoğu insanın korkulu rüyası için demir cevheri! Lezzetin zirvesinde

Yeniakit Publisher
2023-09-01 23:20:00 - 2023-09-02 00:02:37
Demir eksikliğine karşı portakallı pekmez: Çoğu insanın korkulu rüyası için demir cevheri! Lezzetin zirvesinde

Demir eksikliği olup da pekmez içmekten hoşlanmayan veya farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif tam size göre

Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi İçin Malzemeler

Yarım çay bardağı pekmez (isteğe göre değişebilir)
1 orta boy portakal (isteğe göre değişebilir)

Demir Eksikliğine Karşı Portakallı Pekmez Tarifi Nasıl Yapılır?

İlaç yerine doğal tarifi: Demir eksikliği olup da pekmez içmekten hoşlanmayan veya farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif tam size göre. Yarım çay bardağı pekmezi kaseye koyup içine 1 adet portakalı parçalayarak koyuyoruz ve kaşık kaşık afiyetle yiyoruz. Hem lezzetli hem de demir deposu, Ve çok pratik!

Kızılcık şerbeti: Tam mevsimi, demir seviyesi en iyi! Ne işe yarar? Lokman hekimin mesajı her şeyi özetliyor
Kızılcık şerbeti: Tam mevsimi, demir seviyesi en iyi! Ne işe yarar? Lokman hekimin mesajı her şeyi özetliyor

Kadın - Aile

Kızılcık şerbeti: Tam mevsimi, demir seviyesi en iyi! Ne işe yarar? Lokman hekimin mesajı her şeyi özetliyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23