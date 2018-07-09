Demir eksikliğinde neler tüketilmelidir?

Kan hücrelerinin içerisinde yeterli oranda demir bulunmadığı zaman 'demir eksikliği' meydana gelir. Demir eksikliği de anemi denilen bir hastalığa yol açar. Özellikle gebelik, kan kaybı ve dengesiz beslenme gibi durumlarda demir eksikliği çok sık görülür.

Demir eksikliği, sürekli olarak baş ağrısına, enerji eksikliğine, yorgunluğa, dilde kızarıklık ve ağrı oluşumuna, baş dönmesine, çarpıntıya, ve nefes darlığınıa neden olur.

Bu durumların yaşanmaması için yüksek oranda demir içeren besinler günlük olarak tüketilmelidir. Buna ek olarak alınan minerallerle sağlıklı bir vücuda kavuşmak mümkün olabilmektedir.

Demir bakımından zengin olan besinlerin listesine geçmeden önce, şu duruma dikkat etmek gerekmektedir. Demir eksikliği anemisi bulunan veya demirin vücut tarafından sürekli emilmesi gibi bir soruna sahip olan kişilerin ek olarak demir takviyesinde bulunması gerekmektedir.

Demir takviyesi, vitamin olarak doktorlar tarafından önerilmektedir. Yukarıda söz konusu olan belirtileri taşıyorsanız bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Demir içeren gıdaların bazıları, kolesterol, şeker, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi sorunları içeren kişiler için tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle bu gıdaların tüketimine dikkat edilmelidir.

DEMİR İÇEREN GIDALAR;

Tavuk eti, istiridye, sığır eti ve ciğeri, kuzu eti, ton balığı, ördek eti, sardalye, karides, yengeç, tahıl, yulaf, soya fasulyesi, barbunya, bezelye, patates, ıspanak, kuru üzüm, pekmez, irmik, pekmez, kabak çekirdeği, mercimek, nohut, domates, kuru erik, börülce ve greyfurt.

Demir, hayvansal gıdalarda, sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. 7-12 aylık olan bebeklerin günlük 11 mg demir alması gerekmektedir. Bunun yanında, 1-3 yaş çocukların 7 mg, 4-8 yaş çocukların 10 mg, 14-18 yaş arasındaki çocukların 15 mg demir alması gerekmektedir. Bu oran yetişkinlerde 51 mg'ye kadar yükselebilmektedir.

Demir eksikliğini tespit edebilmek için kan testi yaptırmak gerekmektedir. Kandaki oksijen belirleyen hemoglabin sayısının ölçümü sonrasında demir eksikliği teşhis edilebilmektedir.

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