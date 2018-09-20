Demir çelik ithalatında koruma

Ticaret Bakanlığı'nca, bazı demirçelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemleri alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler"de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Tebliğle açılacak tarife kontenjanları, yasası mamuller için 3 milyon 117 bin 670 ton, çubuklar, teller ve profiller için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelikler için 139 bin 934 ton ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27 bin 44 ton olarak belirlendi.