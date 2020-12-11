Demi glace sos nasıl yapılır? Demi glace sos tarifi

Et yemeklerine eşlik eden bu sosun ana malzemesi hem tereyağ hem de kemik suyu. Lezzetiyle bütünleşen ünü sınırları aşan demi glace sosunun tarifini sizler için hazırladık. İşte Demi glace sos tarifi

Demi glace sos nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gram sıvı yağ

150 gram havuç

150 gram soğan

1 diş sarımsak

3 kilo kırılmış sığır kemiği

1 demet maydanoz

200 gram domates salçası

175 gram un

Yapımı:

İlk olarak kemikleri yağda kızartın. Daha sonrasında sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve suyu sebzeler pembeleşince ekleyin.

Maydanoz ve sarımsağı da ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

Daha sonra, ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın. Ilıyan sosu bir tülbet ya da süzgeç yardımı ile süzün.