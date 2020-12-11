Demi glace sos nasıl yapılır? Demi glace sos tarifi
Fransız mutfağında yer alan ve et yemeklerinin yanına oldukça yakışan bir sos çeşiti olarak mutfaklarımıza girmeye başlayan demi glass sosu nasıl yapılır? Lezzetiyle bütünleşen ünü sınırları aşarak tüm dünyaya yayılmış ve bugün en lüks restoranların, usta şeflerin sırrı haline gelmiş. İşte Demi glace sos tarifi...
Et yemeklerine eşlik eden bu sosun ana malzemesi hem tereyağ hem de kemik suyu. Lezzetiyle bütünleşen ünü sınırları aşan demi glace sosunun tarifini sizler için hazırladık. İşte Demi glace sos tarifi
Demi glace sos nasıl yapılır?
Malzemeler
300 gram sıvı yağ
150 gram havuç
150 gram soğan
1 diş sarımsak
3 kilo kırılmış sığır kemiği
1 demet maydanoz
200 gram domates salçası
175 gram un
Yapımı:
İlk olarak kemikleri yağda kızartın. Daha sonrasında sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve suyu sebzeler pembeleşince ekleyin.
Maydanoz ve sarımsağı da ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz.
Daha sonra, ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın. Ilıyan sosu bir tülbet ya da süzgeç yardımı ile süzün.