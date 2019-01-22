0553 313 94 23

Demba Ba Galatasaray ile anlaşma sağladı mı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Demba Ba ile anlaşma sağladığı iddiaları üzerine sarı kırmızılı ekibin başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

22 Ocak 2019 Salı 02:55
Demba Ba Galatasaray ile anlaşma sağladı mı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kendisine ait sosyal medya hesabından, "Demba Ba'yı kiraladığımız haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaparak haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 02:55
  1. Galatasaray
  2. Demba Ba
  3. Yusuf Günay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: 2-3 oyuncu daha kadromuza katacağız
    1. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    2. Yorumcu Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin..
    3. Rıdvan Dilmen Bursaspor Fenerbahçe..
    4. Fenerbahçe'den Cüneyt Çakır'a çok sert..
    5. Demba Ba Galatasaray ile anlaşma..
    6. İngiliz müzesinde yanlışlıkla oraya..
    7. Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük..
    8. Demokrat Senatör başkanlık..
    9. Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik!
    10. Türk-İş Başkanı Atalay hakkında..
    11. Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi..
    12. Moro Müslümanlarından 73 yıllık tarihi..
    13. Zeyna'dan kaçamadılar! İki araçta..
    14. İran Dışişleri Bakanı ABD'yi..
    15. Van'da uyuşturucu operasyonu
    16. Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaralılara..
    18. Bilanço ağırlaşıyor: En az 24 ölü
    19. Macaristan'da ''Buğdayın 13 bin yıllık..
    20. Arjantin suçluların çaldıklarını geri..
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler