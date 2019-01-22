Demba Ba Galatasaray ile anlaşma sağladı mı? Resmi açıklama geldi Galatasaray'ın Demba Ba ile anlaşma sağladığı iddiaları üzerine sarı kırmızılı ekibin başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kendisine ait sosyal medya hesabından, "Demba Ba'yı kiraladığımız haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaparak haberlerin doğru olmadığını söyledi.

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