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Gündem DEM Parti'nin Diyarbakır mitinginde terör propagandası! Gözaltına alındılar
Gündem

DEM Parti'nin Diyarbakır mitinginde terör propagandası! Gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2024-03-17 23:10:00 -
DEM Parti'nin Diyarbakır mitinginde terör propagandası! Gözaltına alındılar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde DEM Parti’nin mitinginde terör örgütünün propagandasını yapan ve üzerinde havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün açık hava toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında arama noktasında üzerinde havai fişek tespit edilen A.A. adlı suça sürüklenen çocuğun 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan, miting alanında yasadışı slogan atan H.A. adlı suça sürüklenen çocuk ve R.S. adlı şahsın ise terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

3 kişinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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