DEM adayını CHP için çekiyorsa YRP de çekebilir

Özellikle CHP’nin elindeki Ankara ve İstanbul’da Cumhur İttifakı adayları öne geçmekle birlikte nefes nefese bir yarış yaşanıyor.

Yarış başa baş gidiyor

Seçim anketlerinde son durumu Akit’e açıklayan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: “İstanbul’da başa baş bir durum var. Son araştırmalarda kısmi olarak Murat Kurum öne geçmişti. İstanbul’da başa baş bir seçim yarışının ilerlediğini görüyoruz. Ankara’da da seçim yarışının başa baş geçtiğini görüyoruz. Orada seçim sürecini Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un performansı belirleyecek. AK Parti’nin bazı yerlerde kaybetmesi sonucu doğarsa, bunun müsebbibi tabandan Yeniden Refah Partisi’ne kayan oylar olacaktır. Birçok yerin kaybedilmesinde rolü olabilir.

AK Parti lehine

Belki Refah da tutunmak istiyor olabilir. Ama süreç itibarıyla DEM Parti Kocaeli’de ‘bizim muhalefete kaybettirmemek için adayımızı geri çekiyoruz’ diyerek CHP lehine adayını geri çekiyorsa, o zaman Refah’ın da özellikle siyasetin bir kırılma noktasına gittiği bu süreçte tabanını konsolide etmek açısından, tabandaki kitlelere mesaj vermek açısından oldukça önemli. Nitekim ikisi de benzer tabana hitap ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde AK Parti’ye tepki olarak oylarını Refah’a verenler Sayın Erdoğan’a oy verdiler. O havuz içerisindelerdi. Bu seçimlerde bazı yerlerde Cumhur İttifakı’nın kaybetmesine sebep olurlarsa ileride gelecek oyların da önünü kesebilirler.”

Ekonomik sıkıntı etkili

CHP’li belediye başkanlarının onca başarısızlığına rağmen yarışın neden başa baş geçtiği sorusunu yönelttiğimiz Daşdemir, şöyle devam etti: “Ekonomik sıkıntı ve emeklinin durumu Cumhur İttifakı’nın dezavantajlarını oluşturuyor diyebiliriz. Seçmenler ekonomik sıkıntılardan dolayı tepkili. Bu tepki olabilir ama geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta 11 ilimizde yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem felaketinin de büyük bir maliyeti var. Bunların da unutulmaması lazım.”

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