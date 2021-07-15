  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti
Delta varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Hollandalı tiyatro yönetmeni tatile geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği açıklaması
Sağlık Delta varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Sağlık

Delta varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 01:00:00 -
Delta varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletinde bulunan bir hastanede, 65 yaşındaki erkek bir hastada Delta varyantının görüldüğünü açıkladı.

Hastanın evde karantina altına alındığını dile getiren yetkililer, ayrıca testleri pozitif çıkan 6 kişinin daha delta varyantı şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

Morelos Sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı (SSM) Müdür Yardımcısı Cecilia Guzmon Rodriguez, Delta varyantının bulaşma riskinin 2 kat daha hızlı olduğunu belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 604 bin 711 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 235 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay