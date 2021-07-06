Delta plus nedir? Delta plus korona hangi ilde var? Korona delta plus varyantı hangi illerde görüldü?
Delta plus olan iller hangileri? Delta plus nedir? Delta plus nerede görüldü? Delta varyantı hangi illerde var? Delta plus, delta varyantından farklı mı? soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illerin koronavirüs vaka sayıları sonrası merak edilir oldu. Bakan Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, delta varyantına ilişkin son bilgileri de paylaştı. Peki Delta plus nedir? Delta plus koronası hangi ilde var? Korona delta varyantı hangi illerde görüldü?
Artı varyantı nedir? Artı yani Delta Plus Türkiye'de kaç kişine görüldü? Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.
Delta plus kaç kişide var?
Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine Koca, "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." yanıtını verdi.
Delta Plus varyantı nedir? delta Plus hangi ülkelerde var?
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr Canan Külah, Delta Plus varyantına liişkin olarak,"Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip. Bu, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta'ya bu mutasyonun eklenmesiyle 'plus' olarak adlandırıldı." ifadesini kullandı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Atakent ise ”Delta Plus varyantı ilk olarak Nisan 2021'de Hindistan'dan bildirildi. Hindistan'da 6 farklı bölgeden 40 örnekte tespit edildi. Hindistan'a ek olarak ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya dahil olmak üzere 9 diğer ülkeden de bildirilmiş durumda." dedi.