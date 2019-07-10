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DEİK'ten Kosova'ya ziyaret

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
DEİK'ten Kosova'ya ziyaret

PRİŞTİNE (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleri, Kosova'daki yatırım fırsatlarını konuşmak üzere Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşma yapan Shala, ülkesinin yabancı yatırımcıları koruma ve destekleme ilkesine sahip yasama sistemi ile dış yatırımcılar için olağanüstü imkanlar sunduğunu belirtti.

Kosova'nın Türkiye'yi en güçlü ekonomik ortakları arasında gördüğünü söyleyen Shala, Kosova-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte kolaylıkların daha da somut olduğu bu dönemde Türkiye'den yeni yatırımlar için hazır olduklarını aktardı.

Türk girişimcileri Kosova'ya yatırım yapmaya davet eden Shala, "Kosova Cumhuriyeti Ticaret ve Endüstri Bakanlığı adına Kosova'da yapacağınız çalışmalarda her adım boyunca arkanızda duracağımı garanti ederim." dedi.

Shala, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı İndeksine göre Kosova'nın 44. sırada yer aldığını anımsattı.

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının sadece malların ithalatı ve ihracatı noktasında kalmayacak bir anlaşma olacağını söyledi.

Olpak, "Aynı zamanda doğrudan dış yatırımların Kosova’da artması noktasında da Türk yatırımlarının artması noktasında da önemli olacaktır. Tabii bunun farklı teşviklerle desteklenmesi de işin bir başka boyutu olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kosova'daki fırsatlarının farkında olduklarını vurgulayan Olpak, Dünya Bankasının "Doing Business" çalışması içerisinde de hangi alanlarda neler yapılabileceği konusunda Türk yatırımcıların da bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

DEİK ile ilgili bilgilendirmede bulunan Olpak, "DEİK, tümü gönüllü üyelerden oluşan bir yapı içerisinde faaliyet gösteren, 34 yıl önce kurulmuş Türk iş dünyasının bir iş platformu, bir sivil toplum kuruluşu. Ama aynı zamanda, hükümetle de bir ilişki içerisinde." ifadesini kullandı.

DEİK'in en büyük gücünü oluşturan dünyanın 146 yerinde iş konseylerinin olduğunu anlatan Olpak, bunun son derece önemli olduğunu aktardı.

Kosova-Türkiye Ticaret Odası'nın verilerine göre, Kosova 2008'de Türkiye'den 128,2 milyon avro ithalat yaparken, bu rakam 2018'de 334,5 milyon avroya çıktı. 2008'de 3 milyon avro değerinde Türkiye'ye ihracat gerçekleştiren Kosova, 2018'de Türkiye'ye 8,4 milyon değerinde ihracat yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
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