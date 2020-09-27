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Ekonomi DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
Ekonomi

DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:00:34 -
DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

DEİK'ten yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ve huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durmaya devam edecek, tüm gücümüzle can Azerbaycan'ımızın yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.


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