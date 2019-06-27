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Dehşet veren olay! Başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı parçaladı

Antalya Manavgat ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Sait Ünal isimli vatandaş, kalçası ve başından yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Dehşet veren olay! Başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı parçaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah evinden çıkıp yürüyerek iş yerine giden yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı. Kalçasından ısırılan vatandaş kaçmaya çalışırken düşüp asfalta başını çarptı. Başına dikiş atılıp yarası tedavi edilen Sait Ünal'a tetanoz aşısı yapıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta çalıştığı işyerine yürüyerek evine giden 65 yaşındaki Sait Ünal isimli vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kaçmak isterken düştü

Köpeğin baldırından ısırdığı Sait Ünal, kaçmak isterken düşerek yerini asfalt zemine çarptı. Bir süre kendisinden geçen ve kanlar içerisinde kalan talihsiz adam çalıştığı işyerindeki bir arkadaşı tarafından yattığı yerde fark edilip Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Başına dikiş atılan, tetanoz aşısı yapılan Sait Ünal, olayın şokundan uzun süre çıkamadığını belirterek, “Her sabah olduğu gibi spor amaçlı olarak evimden çıkıp Sorgun Mezarlığının etrafından dolaşıp çalıştığım yere gidiyordum.

Tam bu noktaya geldiğimde yolun sağında ve solunda 3’er tane köpeğin uyumakta olduğunu gördüm.

Yanlarından geçerken bir anda üzerime saldırdılar. Birisi baldırımdan ısırdı. Kaçmaya çalıştığım sırada yere düşüp başımı çarpmışım. Ne kadar burada kaldım bilmiyorum. Kendimi çevre yolunda üst geçidin altında buldum. Çalıştığım işyerinden bir arkadaş beni görerek hastaneye getirdi” dedi.

Ünal, kendisinin başına gelenlerin çocuk ve kadınların da başına gelebileceğine dikkat çekerek, yetkililerden sokak köpekleri konusunda önlem almalarını istedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşlı adama köpeklerin saldırısı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Sokakta yürüyen Sait Ünal'ın, bir anda geri dönüp kaçmaya çalışırken köpeklerin de arkasından koştuğu kamera tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:58
  1. Antalya
  2. Manavgat ilçesi
  3. Sait Ünal
  4. Sokak köpekleri
  5. Başıboş köpekler
  6. köpek saldırısı
  7. yaşlı adama saldırdılar
  8. korkunç olay

YORUM YAZ

  • hsnhsn35 dk önce
    O köpekseverler bu işe ne diyor acep. Artık belediyeler bu işe çözüm bulmalı. Her yer grup grup köpekkaynıyor başkent ankara. Yarın bir gün birilerine demi saldırnası gerekli köpeklerin tedbir almak için
  • hercaihercai37 dk önce
    Kopeklerin saldirmamasi icin kendin saldirman gerekiyor. Vur diye degil, sadece uzerlerine kos kacarlar zaten, Gecmis olsun bu arada.

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