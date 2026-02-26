  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dehşet çiftliği: Elektrikli testereyle işçisinin boynunu kesti
Gündem

Dehşet çiftliği: Elektrikli testereyle işçisinin boynunu kesti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Dehşet çiftliği: Elektrikli testereyle işçisinin boynunu kesti

İstanbul Arnavutköy'de bir çiftlik evinde tartıştığı işçisi Ayhan Işık’a elektrikli testereyle saldıran Murat Duyal, işçisinin boynunu kestikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Işık, hastanede yaşam savaş veriyor.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürüldü. Saldırı sonucu Işık'ın boynunda derin kesik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

x

