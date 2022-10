DEHB’li çocuklar sporun hangi branşıyla ilgilenmeli?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, DEHB’li çocuklarda sporun etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) milyonlarca çocuğu etkileyen ve sıklıkla yetişkinliğe kadar devam eden kronik bir durum olduğunu söyledi.

Dikkati sürdürmede güçlük yaşıyorlar

DEHB’nin, dikkati sürdürme zorluğu, hiperaktivite ve dürtüsel davranış gibi kalıcı sorunların bir kombinasyonunu içerdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Semptomlar yeterince şiddetli olduğunda ve çocuğun hayatının birden fazla alanında devam eden sorunlara neden olabilmektedir. DEHB’li çocuklar dikkatlerinin kolayca dağılması, talimatları takip etmekte güçlük yaşamaları, kolayca hayal kırıklığına uğramaları ve dürtüsel hareket etmelerinden dolayı spor aktivitelerinde de güçlük yaşamaktadırlar.” dedi.

Sporun sayısız faydası bulunuyor

Sporun çocukların gelişimi üzerinde sayısız faydası bulunduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Yapılan araştırmalar düzenli spor yapan DEHB’li çocuklarda da agresiflik ve hiperaktivitenin azaldığını göstermektedir ancak DEHB organizasyonu, mekânsal farkındalığı ve oyunun kuralları, stratejilerini öğrenmeyi etkileyen güçlüğe yol açabildiğinden DEHB'li çocukların spor aktivitelerine dâhil olması her zaman kolay olmamaktadır.” dedi.

Çocuğa uygun spor branşı bulunmalıdır

Kaybeden bir takımda yer almanın DEHB’li çocuk açısından zorlayıcı olabildiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Her ne kadar kaybetmeyi öğrenme, hayat boyu önemli bir kazanım olsa da bu çocuğun büyük ihtimalle saldırganlaşmasına yol açacağından sosyal alanda çok daha büyük sıkıntılar yaşamasına yol açabilmektedir. İşin püf noktası, her çocuğa uygun sporun bulunmasıdır. Bu gerekçe ile DEHB’li çocuklar genel olarak yüzme, dövüş sporları gibi bireysel sporlardan takım sporlarından oranla daha fazla fayda sağlayabilmektedirler.” dedi.

Koça önce bilgi verilmeli

Bireysel sporlarda DEHB’li çocukların koç ve antrenörlerden bireysel ilgi gördüğü için çok daha başarılı olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Koç ile birebir çalışma, çocuğun daha kolay odaklanmasına yol açmaktadır. Bir koçla güçlü ve anlayışlı bir ilişki de çocuğu motive edebilmektedir. Ancak koçların DEHB hakkında çok az bilgisi olabilir. Bu sebeple çocuğun özel ihtiyaçları hakkında koçla konuşmak çok değerlidir. İster bir takım ister bireysel bir spor olsun, anlayışlı bir koç ile çocuğun deneyimi olumlu yönde değişecektir.” dedi.

Dövüş sanatları ideal bir spor dalı

Bireysel sporlar arasında özellikle tekvando, karate gibi dövüş sanatlarının özellikle DEHB’li çocuklar için ideal olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Dövüş sanatlarında çocuklara öz kontrol, öz disiplin ve konsantrasyon öğretilmektedir. Her rutin, ayrıntılara çok dikkat edilerek uygulanmaktadır ve çocuk her dövüş sanatı rutininde adım adım ustalaşmaktadır. Ek olarak dövüş sanatları, her dersin başında ve sonunda eğitmenlere boyun eğmek gibi saygıyı teşvik eden ritüellere sahiptir. Bu aynı zamanda çocuklara otoriteyi kabul etmeyi öğretmeye yardımcı olabilir.” dedi.

Yapmak istediği sporla ilgili mutlaka konuşulmalı

Çocuk için uygun olduğu düşünülen spor ne olursa olsun başlamadan önce onunla bu konunun mutlaka konuşulmasını tavsiye eden Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk olarak onun hangi sporu yapmak, öğrenmek istediği önemlidir. Çocuğunuza kendisinden ne beklendiğini ve ders sırasında kendisinden ne beklendiğini net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Ve yeni bir şey deniyorlarsa, çocuğunuzun yeni bir şeye başlama konusunda endişeli olabileceğini unutmayın.”