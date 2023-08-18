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Gündem Değişimcileri ter bastı! CHP Kurultayı o tarihte yapılacak
Gündem

Değişimcileri ter bastı! CHP Kurultayı o tarihte yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-18 15:08:00 -
Değişimcileri ter bastı! CHP Kurultayı o tarihte yapılacak

Değişim çağrılarının dillendirildiği CHP’de genel merkez kurultaya hazırlanıyor. İl kongrelerinin 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. 81 ilde kongreler yapıldıktan sonra da fazla beklenmeden kurultaya gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dümeni İstanbul’a kırmasından sonra parti yönetimi, kurultay sürecini hızlandırıyor. Değişimciler ile CHP Genel Merkezi arasında çekişmeye sahne olan kurultay sürecinde, ilçe kongreleri sürüyor.

 

5 Ağustos’ta başlayan ilçe kongrelerinin 250’den fazlası tamamlandı.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE

İl kongreleri için öngörülen takvim ise 16 Eylül-15 Ekim arası. Edinilen bilgilere göre, il kongrelerinin bitiş tarihi olan 15 Ekim’den hemen sonra Parti Meclisi’nin (PM) tarihi netleştireceği, 38’inci Büyük Kurultay’ın sonbaharda yapılması planlanıyor. Bu çerçevede öne çıkan tarih ise ekim sonu ya da kasım başı olarak dile getiriliyor. 38’inci Büyük Kurultay’ın yerel seçimden sonra yapılması ihtimalinin, gelişen siyasi olaylar çerçevesinde şimdilik rafa kalktığı kaydediliyor.

O İLLERDE FIRSATA ÇEVİRECEK

Muhaliflerin son dönemde sessiz kalması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahaya çıkmasıyla birlikte değişimciler lehine esen rüzgarın tersine döndüğü ileri sürülüyor. Bunu yönetimin özellikle 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi tartışmalı şehirlerde fırsata çevirmek istediği belirtiliyor.
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