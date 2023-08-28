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Ekonomi Değeri 3,5 milyar dolar: Yeni petrol anlaşması an meselesi
Ekonomi

Değeri 3,5 milyar dolar: Yeni petrol anlaşması an meselesi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 20:20:00 -
Değeri 3,5 milyar dolar: Yeni petrol anlaşması an meselesi

British Petroleum (BP) şirketi Mısır'da araştırma, keşif ve kalkınma alanlarına yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, BP Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney'i kabul etti.

Mısır'ın İngiliz enerji şirketi ile işbirliğini güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, Sisi ülkesinin BP ile işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunun altını çizdi.

Sisi, Mısır'ın kaynaklarından daha fazla yararlanmak için keşiflerle üretimini artırma çabalarına dikkati çekti.

BP CEO'su Looney da şirketin Mısır'la stratejik ilişkisinin 60 yıllık geçmişi olduğuna işaret ederek, doğal gaz transferi ve sıvılaştırmanın yanı sıra elektrik bağlantısı alanlarında Orta Doğu'daki projelerde devam eden işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Looney, BP'nin Mısır'da araştırma, keşif ve kalkınma alanlarında 3 yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım planladığını ifade etti.
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BP'nin internet sayfasındaki verilere göre, şirket halihazırda Mısır'daki doğal gazın yaklaşık yüzde 60'ını üretiyor.

Mısır da 104 milyonu aşan nüfusuyla her geçen gün artan enerji ihtiyacını yerli olarak karşılaması için dev yatırımlara ihtiyaç duyuyor.

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