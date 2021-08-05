Değer üreten hekimler yetiştirecek

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, 35 bin metrekare alan üzerinde kurulu NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi’nde geleceğin bilgili, donanımlı, değer üreten diş hekimlerini yetiştireceklerine işaret etti. ‘Diş Hekimi’ ve ‘Diş Hekimliği’ tarifini geleceğin dinamiklerine göre yenileyip zenginleştirdiklerini anlatan Günay, öğrencilere yenilenen bu vizyonun ışığında özgün bir eğitim programı sunduklarına dikkat çekti. Günay, Diş Hekimliği Fakültesi’nde temel tıp bilimlerine yönelik laboratuvarların yanı sıra son teknolojiyle donatılmış derslikler ile amfilerin de bulunduğunu bildirdi. Günay, “Fakültemizde öğrencilerimiz için kafeler, restoranlar, spor salonları, zengin içerikli iki ayrı kütüphane ile okuma alanları yer alıyor” diye ekledi.