  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BM kritik evreyi bitirmek için gereken aşı miktarını açıkladı
ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Eğitim Değer üreten hekimler yetiştirecek
Eğitim

Değer üreten hekimler yetiştirecek

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021- 2021 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:19:00 -
Değer üreten hekimler yetiştirecek

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, 35 bin metrekare alan üzerinde kurulu NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi’nde geleceğin bilgili, donanımlı, değer üreten diş hekimlerini yetiştireceklerine işaret etti. ‘Diş Hekimi’ ve ‘Diş Hekimliği’ tarifini geleceğin dinamiklerine göre yenileyip zenginleştirdiklerini anlatan Günay, öğrencilere yenilenen bu vizyonun ışığında özgün bir eğitim programı sunduklarına dikkat çekti. Günay, Diş Hekimliği Fakültesi’nde temel tıp bilimlerine yönelik laboratuvarların yanı sıra son teknolojiyle donatılmış derslikler ile amfilerin de bulunduğunu bildirdi. Günay, “Fakültemizde öğrencilerimiz için kafeler, restoranlar, spor salonları, zengin içerikli iki ayrı kütüphane ile okuma alanları yer alıyor” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay