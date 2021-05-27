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Aktüel Defne Samyeli Sedat Peker ne dedi? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son paylaşımı
Aktüel

Defne Samyeli Sedat Peker ne dedi? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son paylaşımı

Defne Samyeli Sedat Peker açıklaması gündem oldu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı videolarla Türkiye’yi hedef aldığı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli tarafından dile getirildi. Sedat Peker, Defne Samyeli için ne dedi? Organize suç elebaşı Sedat Peker’e Defne Samyeli ne cevap verdi?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:49:00 - 2021-05-27 11:01:04
Defne Samyeli Sedat Peker ne dedi? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son paylaşımı

Birleşik Arap Emirliklerinde kaçak olarak yaşayan suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in 'Defne' imasının ardından, sosyal medyada Defne Samyeli gündem oldu. Samyeli'den ise iddialarla ilgili jet hızından bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Defne Samyeli, 'Kul hakkında sığdı mı?' isimli bir açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi:"Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım."

Sedat Peker son paylaşımı

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son paylaşımda “Öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" ifadelerini kullanmıştı.

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