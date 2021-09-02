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Aktüel

Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı

Eski haber sunucusu Defne Samyeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 17:54:00 -
Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı

Yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan eski haber sunucusu Defne Samyeli, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Samyeli, temasta bulunduğu kişilere uyarıda bulundu.

Defne Samyeli’nin açıklaması şöyle:

"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik..."

"Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum..."

"Benimle hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler..."
6Koronavirüs testi pozitif çıkan Defne Samyeliden uyarı

"Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül’de Moda Deniz Kulübü'ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım. Sağlık olsun."

 

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