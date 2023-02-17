Defne Apartmanı enkazında ses tespiti yapıldı! 273 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı da yıkıldı. Depremin 12'nci gününde enkazdan ses alındı. Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeden açıklamalar yapan CNN Türk muhabiri; "Ses var, 272’nci saatte ses tekrar alındı. Umutlar devam ediyor. Dakikalar önce ses bir kez daha tespit edildi. Dalyan ailesi olduğu düşünülüyor. Önce bir ses cihazı ile dinleme yapıldı, 5 dakika kadar sürdü. Ardından daha hassas olan akustik ses cihazı getirildi. O da 5-6 dakika kadar sürdü. Ekipler durum değerlendirmesi yaptı, ardından çalışma tekrar başlatıldı. Son yapan aramada bir ses tespiti yapıldı. Ne kadar mesafedeler, ekipler onlara ne kadar yakın şu anda belli değil." İfadelerini kullandı.