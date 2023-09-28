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Gündem Defineciler malzemeleriyle birlikte yakayı ele verdi!
Gündem

Defineciler malzemeleriyle birlikte yakayı ele verdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 16:06:00 - 2023-09-28 16:12:22
Defineciler malzemeleriyle birlikte yakayı ele verdi!

Aksaray'da define arayan iki şahıs malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın kaçak kazı yapmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şahsı takibe aldı. 2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından şahısların kaçak kazı yapmak için yola çıkması üzerine jandarma ekipleri de operasyon için düğmeye bastı.

Suçüstü yakalandılar!

Şahıslar kaçak kazı yaptıkları bölgede araçtan inerken gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet arama detektörü, 2 adet altın arama çubuğu, 2 adet demir keski, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, kesici ve delici malzemeler, kazı malzemeleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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