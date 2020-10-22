Dedicated server hosting (Özel sunucu hosting) | Bir web sitesi kuracak olanlar bu işlemi yapabilmek için bazı adımlar atmalılar. Web sitesindeki bilgilerin korunması, verilerin kaydedilmesi için alanlara ihtiyaç vardır. Peki, server nedir? Dedicated server ile server farkı nedir? | Hosting nedir?

Hosting nedir?

Dedicated server hosting| İnternet sitesi kuracak olanlar hosting kelimesinin anlamını, bunun ne anlamda kullanıldığını, hostingin ne işe yaradığını merak ediyor. Hosting bir diğer adıyla barındırma bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. Barındırma hizmeti web sitesinde bulundurulmak istenen içeriğin yüklendiği ve web sayfasının arka yüzüdür. Hosting (Barındırma) hizmeti sunan yerli ve yabancı pek çok firma bulunuyor. Hosting hizmeti fiyatları ise firmadan firmaya değişebiliyor. Hosting hizmeti almak istiyorsanız; öncelikle kullanıcı yorumlarını okumalı ve firmalar arasında eleme yapmalısınız.

Server nedir?

Server yani sunucular bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi. Bir ağda birden fazla sunucu birim bulunabilir

Dedicated server hosting

Dedicated server hosting price | Dedicated server nedir? Aynı server birden fazla müşteriye hizmet vermektedir.Ancak Dedicated server yani özel sunucular yalnızca bir kişiye hizmet verir.

Dedicated server hosting kiralama

Dedicated server hosting kiralama | Web sitesi kurmadan önce server, hosting hizmetlerinin nasıl sağlanacağı merak edilir. Bu işi yapan ülkemizde pek çok firma bulunuyor. Söz konusu firmalardan fiyat alarak tercihinizi yapabilirsiniz.