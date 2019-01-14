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Dedeleri şehit kendileri gazi

Osmanlı döneminde şehit düşen dedeleri Osman oğlu Hüseyin gibi vatan yolunda ömür harcayan Siraç ve Mehmet Hüseyin Ezer, gazi olmanın gururunu yaşıyor. Vatan yolunda 3 kuşaktır vatan nöbeti yürüten Ezer ailesi, gazi unvanını sonuna kadar hak ediyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
Dedeleri şehit kendileri gazi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Hüseyin Ezer ile 65 yaşındaki oğlu Kıbrıs gazisi Siraç Ezer, dedeleri Ömer oğlu Hüseyin gibi vatan için mücadele etmenin gururunu yaşıyor.

27 gün kara yüzü görmemiş

Yaşına rağmen güçlü hafızası ve dinçliğiyle dikkati çeken 95 yaşındaki Mehmet Hüseyin Ezer, vatanın bekası için ailesinde şehitler bulunduğunu belirterek, bunun gururu yaşadıklarını söyledi. İzmir Limanı'ndan başlayan ve 27 gün kara yüzü görmeden devam eden gemi yolculuğunun ardından Kore'de cepheye gittiklerini aktaran Ezer, devleti için her daim savaşa hazır olduğunu belirtti.

Türk askeri çok cesurdu

Ezer, "Dedem Osmanlı döneminde Ruslara karşı savaştı ve şehit düştü. Ben Kore'ye gittim. Oğlum da Kıbrıs'ta gazi oldu. Düşmana karşı savaştım. Canım feda olsun devletimize. Şimdi savaş çıkarsa tekrar giderim. Kim karşımıza çıkarsa çıksın yine savaşa gideriz. Kimse devletimizi bölemez, parçalayamaz. Kimse silahını bize doğrultamaz. Biz kabul etmeyiz, ona göre cevabını veririz" dedi. Ülkesinin askerleriyle gurur duyduğunu belirten Ezer, birçok devletin güvenlik güçlerinin Kore'de bulunduğunu ama Türk askerinin en güçlü olduğunu ifade etti. Ezer, "Girdiği her yeri aldı. Türk askeri çok savaşçıydı, çok cesurdu" diye konuştu.

Kıbrıs harekatına katıldım

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanlığı görevini de yürüten Kıbrıs gazisi Siraç Ezer ise, Kars'ın Kağızman ilçesinde vatani görevini yaparken bölük komutanının isteği doğrultusunda 16 kişilik ekiple Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşikten mezara askeriz

Ülkeyi savunmak için canını vermeye hazır olduğuna işaret eden Ezer, "Beşikten mezara kadar askeriz. Cephede savaşırken yanımızda Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin her ilinden yan yana omuz omuza savaşan değerli arkadaşlarımız vardı. Herkes vatan için kardeşçe savaşıyordu. Türk ya da Kürt ayrımı söz konusu değildi. Birliğimiz ve beraberliğimiz, vatanımız ve bayrağımız için yedi düvele karşı savaştık" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
  1. Van
  2. Kars
  3. Edirne
  4. Diyarbakır
  5. Kore gazisi Mehmet Hüseyin Ezer
  6. Kıbrıs gazisi Siraç Ezer
  7. Ömer oğlu Hüseyin
  8. İzmir Limanı
  9. Kore
  10. Türk askeri
  11. Türkiye Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanlığı
  12. Kıbrıs gazisi
  13. Kıbrıs Barış Harekatı

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