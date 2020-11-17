DEAŞ’ın sözde Rakka emiri ile örgütün infazcısı tutuklandı
Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde Rakka emiri H.E.’nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de, 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 2014-2018 yıllarında terör örgütünün sözde Rakka emiri H.E, örgütün infazcısı Y.Ş. ile M.H. ve M.E. gözaltına alınmıştı. H.E'nin, Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Dün Sakarya’da DEAŞ’a düzenlenen operasyonda ise Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.