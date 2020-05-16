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DEAŞ'ın Irak'taki saldırılarında 6 Haşdi Şabi milisi öldü

İki farklı saldırıda 8 milis de yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:28:45 -
DEAŞ'ın Irak'taki saldırılarında 6 Haşdi Şabi milisi öldü

BAĞDAT (AA) - Terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlediği iki saldırıda 6 Haşdi Şabi milisi öldü, 8'i yaralandı.

Orduda görevli Yüzbaşı Cemil el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinin kuzeyindeki El-Azim nahiyesinde bulunan Haşdi Şabi noktalarına saldırı düzenlediğini belirtti.

Olayda 4 Haşdi Şabi milisinin öldüğünü aktaran Ubeydi, 6 milisin de yaralandığını ifade etti.

Diyala Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Şa'lan el-Kamili de DEAŞ'ın, El-Azim nahiyesine bağlı el-Bumera köyünde Haşdi Şabi'nin güvenlik noktasına saldırı düzenlediğini belirterek çıkan çatışmada milislerden 2'sinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını kaydetti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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