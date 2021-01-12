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Yerel DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var
Yerel

DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 07:30:00 - 2021-01-12 07:31:51
DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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