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Aktüel DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı
Aktüel

DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:12:46 -
DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi.

Kerkük Polis Sözcüsü Emir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin sabah saatlerinde petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını belirten Nuri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti.




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