0553 313 94 23
impression

DEAŞ infazcısı Hatay'da yakalandı

Terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Hatay'da gerçekleşen operasyon ile DAEŞ'in infazcısı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:52
DEAŞ infazcısı Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de, terör örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği ettiği ileri sürülen V.A'nın, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi.

V.A, Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:52
  1. deaş
  2. Hatay
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Alanya açıklarında sondaj başladı
    1. Bakan açıkladı! Alanya açıklarında..
    2. Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği..
    3. “ABD’ye en güzel cevap kendi paramızı..
    4. Testleri başarıyla geçen Bozok..
    5. Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca..
    6. Gençlik nereye gidiyor! Bir..
    7. Tekirdağ'da bonzaileri çorapların..
    8. BES 15. yaşını kutluyor
    9. AK Parti'den Kılıçdaroğlu hakkında,..
    10. ‘Full kapasiteye geçeceğiz’
    11. Türkiye'den takas odası teklifi!
    12. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda..
    13. Faizle ‘rekortmen’ oldular
    14. 'Sen her zaman kalplerde olacaksın'
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    16. “Kaşıkçı cinayeti Türkiye’yi..
    17. Kayıp olan 6 tablo Aziz Kocaoğlu’nun..
    18. Bu darbeciler, nasıl beraat eder?
    19. Benyamin Netenyahu'dan Trump'a prens..
    20. 'İran için üzüntü duyuyoruz'
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar