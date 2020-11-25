  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi
Aktüel

DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:34:24 -
DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen Mahmut Özden ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mahmut Özden, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" olmadığını öne sürerek, "Bu aşamada diyeceğim bir şey yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını ve örgüt adına herhangi bir eyleme katılmadıklarını belirterek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tep..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay