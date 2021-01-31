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Spor DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın yeni oyucusu DeAndre Yedlin nerelidir?
Spor

DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın yeni oyucusu DeAndre Yedlin nerelidir?

Newcastle United'tan Galatasaray’a transfer edilen sağ bek DeAndte Yedlin İngiltere'den İstanbul'a doğru yola yola çıktığı haberi verildi. Galatasaray taraftarları tarafından yeni oyuncu DeAndre Yedlin kimdir? DeAndre Yedlin nerelidir? DeAndre Yedlin daha önce hangi takımlarda oynadı? Merak ediliyor. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-31 19:44:00 -
DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın yeni oyucusu DeAndre Yedlin nerelidir?

DeAndre Yedlin, ABD başkenti Washington’da 9 Temmuz 1993 tarihinde doğdu. Futbol kariyeri yapan Yedlin, sağ bek pozisyonunda oynuyor.

2014 yılında Tottenham’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 2015-16 sezonunda ise Sunderland’e kiralandı ve bu takımda toplam 23 maşta forma giydi. 

24 Ağustos 2016 yılında da 6 milyon Euro bedelinde Tottenham’dan Newcastle United takımına transferi gerçekleşti.

DeAndre Yedlin, ABD Milli Takımınında da 6 senedir, toplam 62 kez sahaya çıktı. 

DeAndre Yedlin'in aynı zamanda Letonya vatandaşı olduğu da biliniyor.

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