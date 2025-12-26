DDR5 krizi yeni bir çağı başlattı: kullanıcılar kendi RAM’ini üretmeye başladı

Küresel DRAM pazarında yaşanan arz sorunları ve yapay zeka donanımlarına olan talebin artmasıyla tırmanışa geçen DDR5 bellek fiyatları, donanım dünyasında alışılagelmişin dışında bir üretim modelini ortaya çıkardı.

RAM SEKTÖRÜNDE DEVİR DEĞİŞTİ

HBM bellek üretiminin öncelik kazanması neticesinde standart masaüstü bellek fiyatlarının hızla yükselmesi, teknoloji meraklılarını ve modifikasyon uzmanlarını kendi donanımlarını inşa etmeye itiyor. Rusya merkezli donanım toplulukları, hazır bileşenleri bir araya getirerek tamamen işlevsel DDR5 RAM modülleri üretmeye başladı.

Bu üretim sürecinin temelini, Çinli tedarikçiler tarafından satışa sunulan ve üzerinde iletim yolları hazır halde bulunan boş DDR5 baskı devre kartları oluşturuyor. Kullanıcılar, bu devre kartlarının üzerine ayrı olarak temin ettikleri bellek yongalarını lehimleyerek kendi modüllerini ortaya çıkarıyor.

Yongaların tedariğinde ise iki farklı yöntem öne çıkıyor; ya doğrudan yeni bellek yongaları satın alınıyor ya da maliyeti düşürmek adına daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar belleklerinden sökülen yongalar kullanılıyor.

Maliyet tablosu incelendiğinde, bu yöntemle hazırlanan 16 GB kapasiteli bir DDR5 modülün üretim bedeli yaklaşık 12 bin ruble, yani güncel kurla 151 dolar seviyesine ulaşıyor. Bu rakam, geleneksel yöntemlerle üretilen ve perakende satılan ürünlerin fiyatlarına bir alternatif oluştururken, sürecin zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Üretim aşaması, yüksek hassasiyet gerektiren profesyonel lehimleme işlemi ve titiz bir kalite kontrol süreci gerektiriyor. Bu durum, bireysel üretimi geniş kitleler için henüz erişilebilir kılmasa da teknik imkanları olan kullanıcılar için somut bir yol sunuyor.

Teknik veriler ve performans testleri, el yapımı bu belleklerin kağıt üzerinde kalmadığını kanıtlıyor. Yapılan denemelerde, kullanıcıların kendi imkanlarıyla ürettiği modüllerin 6000 MT/s hız ve CL28 gecikme değerlerine ulaşabildiği belgelendi.