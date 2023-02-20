Davutoğlu'nun tetikçisinin aşağılık kompleksine bakın! Hadi oradan be

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin aşağılık kompleksli yazarlarından Mehmet Ocaktan, yine ülkesini yerin dibine sokup Batı dünyasını göklere çıkardı. Celladına âşık olduğunu her fırsatta ortaya koyan Ocaktan, bir dizi çarpıtmaya da yer verdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Akla ve bilime inanmıyoruz, daha doğrusu sadece deprem konusunda değil, ekonomik refah toplumu olabilmek, güçlü bir adalet sistemi oluşturabilmek, insanlarımızın sağlığını koruyabilmek için öncelikle akademik düzeyde bilimsel çalışmalara ve bilimsel bir hafızaya ihtiyacımız olduğunu nedense akledemiyoruz. Haksızlık etmeyelim, elbette teorik olarak bütün bunları biliyoruz ama zihin dünyamızda ‘bilim’ önceliklerimiz arasında yer almıyor.

(...) Dünyadaki bilimsel çalışmalar dikkate alındığında görülecektir ki sadece gelişmiş demokratik dünyada değil, otokrat ve diktatöryal yapılarda bile Türkiye gibi bilimsel çalışmalara itibar etmeyen çok az sayıda ülke vardır herhalde. Maalesef iktidarımız akademik özgürlüklerden pek hoşlanmıyor, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki kaliteli üniversitelerimizin değerini düşürmek için ya başlarına liyakatsiz rektörler atıyor ya da onları ‘hain’ kategorisinde değerlendiriyor. (...)"



ÖNE ÇIKAN VİDEO