  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor

Real Madrid'in patronu Ancelotti çok sinirlendi: Türkiye'ye büyük bir saygısızlık yapıldı
Medya Davutoğlu'nun tetikçisinin aşağılık kompleksine bakın! Hadi oradan be
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisinin aşağılık kompleksine bakın! Hadi oradan be

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin aşağılık kompleksli yazarlarından Mehmet Ocaktan, yine ülkesini yerin dibine sokup Batı dünyasını göklere çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:58:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisinin aşağılık kompleksine bakın! Hadi oradan be

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin aşağılık kompleksli yazarlarından Mehmet Ocaktan, yine ülkesini yerin dibine sokup Batı dünyasını göklere çıkardı. Celladına âşık olduğunu her fırsatta ortaya koyan Ocaktan, bir dizi çarpıtmaya da yer verdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Akla ve bilime inanmıyoruz, daha doğrusu sadece deprem konusunda değil, ekonomik refah toplumu olabilmek, güçlü bir adalet sistemi oluşturabilmek, insanlarımızın sağlığını koruyabilmek için öncelikle akademik düzeyde bilimsel çalışmalara ve bilimsel bir hafızaya ihtiyacımız olduğunu nedense akledemiyoruz. Haksızlık etmeyelim, elbette teorik olarak bütün bunları biliyoruz ama zihin dünyamızda ‘bilim’ önceliklerimiz arasında yer almıyor.

(...) Dünyadaki bilimsel çalışmalar dikkate alındığında görülecektir ki sadece gelişmiş demokratik dünyada değil, otokrat ve diktatöryal yapılarda bile Türkiye gibi bilimsel çalışmalara itibar etmeyen çok az sayıda ülke vardır herhalde. Maalesef iktidarımız akademik özgürlüklerden pek hoşlanmıyor, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki kaliteli üniversitelerimizin değerini düşürmek için ya başlarına liyakatsiz rektörler atıyor ya da onları ‘hain’ kategorisinde değerlendiriyor. (...)"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kasım VARLI

Bütün bu yapılanları görmüyorsan Allah belanı versin 

Gültekin

BU GÜZELİM ÜLKEYE BUNLAR HİÇ YAKIŞMIYOR, BUNLAR KUZUNUN KURDA AŞIK ALMASI GİBİ TEHLİKELİ ZİHNİYETLERİ HALA NASIL KABULLENİYORLAR? BU TEHLİKEYİ NASIL GÖREMEZLER?, BUNLAR KİME ÇALIŞIYORLAR? İNSAN HİÇ KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAR MI?
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23