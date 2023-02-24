Davutoğlu'nun tetikçisi, Erdoğan'a böyle salladı! Yavaş ol bakalım koçum

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, deprem provokatörlerine karşı tepkisini gösteren Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"Hocası" Davutoğlu'nun yalan ve iftiralarına tek söz edemeyen Ocaktan, Cumhurbaşkanı'na karşı aslan kesildiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Malum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi elinden tutarak deprem felaketinin yaşandığı illeri geziyor. Her iki liderin de dilleri çok sert ve bu halin sükunete kavuşması da pek mümkün gözükmüyor.

(...) Açıkçası depremle birlikte makuliyetle bağlarını tümden koparan iktidardan (...) bir erdemlilik beklemenin biraz hayalcilik olduğunun farkındayım ama yine de umut ediyor ve de bekliyorum. (...)"