Davutoğlu'nun adamında fren patladı! Kahveci İbo, şimdi de bu herzeleri yumurtladı

Daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar Tayyip Erdoğan'ın politikalarını cansiperane bir şekilde savunan Karar yazarı İbrahim Kahveci, popülist yazılarına bir yenisini daha ekledi. AK Parti'nin deprem öncesinde de deprem sırasında da ülkeyi yönetemediğini iddia eden Kahveci, "Bu eleştirileri yapmak yeni mi aklına geldi" dedirten maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Görülmüştür ki; Türkiye deprem öncesi YÖNETİLEMEDİ. Türkiye deprem günlerinde de YÖNETİLEMEDİ. Ve bu yönetemeyenler diyorlar ki, '20 yıllık iktidardan sonra bize deprem için 1 yıl daha verin.' (...) İyi ama bu yetkiyi isteyenler depremin 1. ve 2. günü ne yapmışlar? Bu ihmallerden dolayı belki de ölmemesi gereken kaç kişi öldü? Bunun hesabını verebilecek miyiz?"