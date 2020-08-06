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Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:47:00 -
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir Youtube kanalında ilginç açıklamalara imza attı.

"Sol bir ortamda büyüdüm. Ben kendimi sağcı olarak görmedim." şeklinde sözler sarf eden Davutoğlu, bu şekilde solculara da göz kırptı.

Davutoğlu, ifadelerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Marksiz literatürü de ilk kez ortaokul şartlarında okudum. O yıllar insanların politize olduğu yıllardı. Bütün dünyada gençler politize olmuştu. Bir yanda Che Guevara diğer yanda Filistin direnişi. Sizin gençliğiniz de bir arayışta geçiyor.” 

Bir gözünü de HDP'ye kırpmıştı

Terör örgütü PKK ile olan bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP'lilere de arka çıkmasıyla bilinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara gelmeleri durumunda kayyımlara son vereceğini söyleyerek de HDP'ye yeşil ışık yakmıştı.

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Yorumlar

Vay be

Tam bir ......
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Ali koyuncu

Bir konyalı olarak senden utanıyorum
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