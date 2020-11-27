  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Davutoğlu'na siyasilerden "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Davutoğlu'na siyasilerden "geçmiş olsun" telefonu

Liderler, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:31:59 -
Davutoğlu'na siyasilerden "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - Bazı siyasi parti genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Davutoğlu, sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi alıp "geçmiş olsun" dileklerini paylaşan liderlere, nezaketleri için teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Davutoğlu'nun sağlık durumunu yakından takip etti. Davutoğlu'nu telefonla arayan Koca, "geçmiş olsun" mesajını iletti. Davutoğlu da yakın ilgisi için Koca'ya teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü
Dünya

Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü

Pakistan ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan’da kırmızı alarm verildi. Nükleer güç olarak bilinen Hindistan’a ait, bir MiG-29K savaş uçağı..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay