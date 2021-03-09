  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun izinde! Yunan'a şikayet etti
Gündem

Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun izinde! Yunan'a şikayet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi hükümetin dış politikada izlediği yol haritasına Yunan basınına şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:46:00 -
Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun izinde! Yunan'a şikayet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

Davutoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığına değindi.

Hükümetin, "kişisel dış politikası" nedeniyle bölgede yalnız kaldığını savunan Davutoğlu, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Ankara'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını öne sürdü.

Dış politika şikayeti

Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın politikaları nedeniyle Türkiye'nin bölgede izole olduğunu iddia ederek, "Türkiye tutarlı bir politikayı sürdürmeyi başaramadı ve bu eleştirmem gereken bir şey. Ayrılmamın ardından halefime devrettiğim Avrupa Birliği'ne yönelik dış politikamız devam etseydi, son Yunan-Türkiye krizini yaşamazdık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Avrupa Birliği’nden uzaklaştı"

Türkiye'nin dış politikadaki tutumuna yönelik şikayetini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzaklaşması, 2017 seçimleri ve halk oylamasından sonra arttı." dedi.

İç politikaya değinen Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Türk Anayasası'nı Çin modeline benzer bir şekilde şekillendirmeyi hedeflediği" şeklindeki düşüncesini ortaya attı.

Çin iddiası

Ahmet Davutoğlu, "Benim dönemimde de Çin ile iyi ilişkiler sürdürmüş olabiliriz. Ancak Çin modelini takip etmekten hiç bahsetmedik. Avrupa modelini demokratik amaç olarak savunduk. Türkiye, bugünkü yaklaşımıyla sürekli olarak Avrupa tarzı demokrasi ve hükümet modelinden uzaklaşıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hataylı taksiciden kadınlar gününde örnek davranış
Gündem

Hataylı taksiciden kadınlar gününde örnek davranış

Hatay'da taksicilik yapan Oğuz Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz hizmet verdi.
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Gündem

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın dindarlara kan kusturan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ge..
Senegal'de gözaltında tutulan muhalif isim hakkında sıcak gelişme
Dünya

Senegal'de gözaltında tutulan muhalif isim hakkında sıcak gelişme

Senegal'de 3 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay