Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun izinde! Yunan'a şikayet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

Davutoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığına değindi.

Hükümetin, "kişisel dış politikası" nedeniyle bölgede yalnız kaldığını savunan Davutoğlu, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Ankara'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını öne sürdü.

Dış politika şikayeti

Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın politikaları nedeniyle Türkiye'nin bölgede izole olduğunu iddia ederek, "Türkiye tutarlı bir politikayı sürdürmeyi başaramadı ve bu eleştirmem gereken bir şey. Ayrılmamın ardından halefime devrettiğim Avrupa Birliği'ne yönelik dış politikamız devam etseydi, son Yunan-Türkiye krizini yaşamazdık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Avrupa Birliği’nden uzaklaştı"

Türkiye'nin dış politikadaki tutumuna yönelik şikayetini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzaklaşması, 2017 seçimleri ve halk oylamasından sonra arttı." dedi.

İç politikaya değinen Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Türk Anayasası'nı Çin modeline benzer bir şekilde şekillendirmeyi hedeflediği" şeklindeki düşüncesini ortaya attı.

Çin iddiası

Ahmet Davutoğlu, "Benim dönemimde de Çin ile iyi ilişkiler sürdürmüş olabiliriz. Ancak Çin modelini takip etmekten hiç bahsetmedik. Avrupa modelini demokratik amaç olarak savunduk. Türkiye, bugünkü yaklaşımıyla sürekli olarak Avrupa tarzı demokrasi ve hükümet modelinden uzaklaşıyor." diye konuştu.