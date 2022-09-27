Davutoğlu çok ama çok fena yakalandı! Bu kez yüzüne tükürelim mi?

"Kim ne derse desin ben sözüme sadığım, Cumhurbaşkanımızla kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı. Duymayacak. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak hareketin zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, ye'se düşmesine asla izin vermem. Dünyadaki mazlumların umudu olmuş AK Parti'ye asla zarar vermeyi düşünmem. AK Parti dışında hiçbir siyasi harekette bulunmam. Bu davaya gönül verenleri üzmektense bütün makamları ayağımın altına alırım... AK Parti büyük bir davanın adıdır. Bu davaya ihanet ettiğimi görürseniz yüzüme tükürün" diyen "ayakkabı köselesi" mesabesindeki pişkin Ahmet Davutoğlu, yine tarihi bir yalana imza attı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de AK Parti düşmanı Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Davutoğlu, şişine şişine "Fetullah Gülen'e 'Hocaefendi' demedim, ne konuştuğumu bilirim" dedi. İzleyiciler ise o videosunu açıp dinletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programının konuğu oldu. Oğuzhan Uğur, 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın 10 dakikalık fragmanına Davutoğlu'nun 'Hocaefendi" yalanının anında çürütüldüğü anlar damgasını vurdu.

Başörtülü kadın bir izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.

Davutoğlu, 10. Türkçe Olimpiyatları'ndaki "Hocaefendi" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fetullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.