Davutoğlu çıldıracak! Gelecek Partisi'nde istifa depremi!

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Teşkilat Başkanı Hasan Çiftçi, Seçim Ve Hukuk İşleri Başkanı Avukat Halil Aslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bekir Yılmaz, Hilvan İlçe Başkanı Aziz Salgın, Gençlik Kolları Başkanı Habip Çakmak, Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Kaplan ve Yasin Akbaş teşkilat olarak istifa ettiklerini açıkladı.

"CHP listelerinden girelim diye dayatıldı"

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Teşkilat Başkanı Hasan Çiftçi yaptığı açıklamada, "12 Aralık 2019 yılında Gelecek Partisinin temellerinin atıldığı andan itibaren Şanlıurfa İl Teşkilatının, Gençlik Kolları ve de İlçe Teşkilatının kurulumunda hep birlikte yer aldık.Seçim sürecinde Anadolu'ya bir selam vermesi için ısrarla Urfa'ya gelmesini talep eden Urfa Teşkilatı diğer tarafta sırf para gidecek korkusuyla kendi genel başkanının Urfa programını iptal eden il başkanı gerek Genel Başkanımıza gerek Genel Merkez düzeyinde ısrarla 'CHP listelerinden girelim' diye dayatıldı. Dördüncü sıra milletvekilliği adaylığı verilince aleni teşkilat içinde 'Çıkmayacağımız bir sıralama verilmiş, çalışıp da bizden önceki adaylara mı çalışalım' söylemleriyle teşkilatın moralini ve seçimle gelecek olan değişime dair herkesin umudunu kırmıştır. Teşkilatın baskılarıyla çalışmayı zoraki de olsa yürütme kararı alındı. Haliliye İlçe Binasını seçim ofisine dönüştürerek, tek bir bilbord veya reklam çalışması yapmadan minimum harcamayla süreci götürme kararı aldı." dedi.

"Gelecek Partisinden istifa ediyoruz"

Çiftçi, "Söylenecek çok şey var, yaşanan birçok sıkıntı var. Biz bu noktaya kadar beklememizin temel nedeni bu seçim sürecini Urfa üzerinden baltalayan kişiler olmamak için ve de duruşumuzu bozmadan bu süreci anlımızın akıyla tamamlamak istedik. Bizim demokrasiye inancımız tam bunun için tüm mücadeleyi verdik, vermeye de hazırız. Seçimin ilk turunda sandık güvenliğine bir nebze olsun katkımız olması için Akçakale ilçemize gittik ve orda kırsallarda dahil her alanda bulunmaya çalıştık. Orda aldığımız tehditlere rağmen geri adım atmadık ve de gerekli itirazları yapıp bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı video çektik. Bu paylaşımın akabinde iktidar cenahından, Cumhuriyet Halk Partisinden, Deva Partisinden ve birçok STK'dan geçmiş olsun telefonları aldık. Bizi tek aramayan kendi partimizin vekil adayıdır. Bunlardan ötürüdür ki Gelecek Partisinden istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)