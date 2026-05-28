  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği MHP ve DEM heyetleri bayramlaştı Savaş personel kıtlığına yol açtı ‘Eleman aranıyor’ 2 yıl aradan sonra yeniden! AK Parti ile CHP bayramlaştı Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler İran'da peş peşe patlamalar!
Gündem Davut Gül'den 'İstanbul'un Fethi' mesajı
Gündem

Davut Gül'den 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Davut Gül'den 'İstanbul'un Fethi' mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin mesajında "Ecdadımız bu şehri sadece fethetmedi, her sokağına, her semtine mührünü vurdu. Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı" ifadelerini kullandı. Gül, "Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, gönülleri fethetmeye devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve bayram coşkusuyla idrak ettiklerini belirtti.

Gül, 29 Mayıs 1453'ün, yalnızca bir şehrin kapılarının açıldığı gün değil, aklın, bilimin ve inancın zaferi, adaletle hükmetmenin, hoşgörüyle insanlığı kucaklamanın, nebevi müjdenin ışığında yeni bir dünya inşa etmenin sembolü olduğunu kaydetti.

 

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımız bu şehri sadece fethetmedi, her sokağına, her semtine mührünü vurdu, Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı, her dilden, her inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir esenlik yurdu haline getirdi. Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, gönülleri fethetmeye devam ediyoruz."

 

Gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han'ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla, bilimde, sanatta, teknolojide elde ettiği başarılarla, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkılarının bunun en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu düşüncelerle, şehirlerin sultanı İstanbul'a hizmetkar olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyor, Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünü kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerleri başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davut Gül'den 112'ye ziyaret
Davut Gül'den 112'ye ziyaret

Gündem

Davut Gül'den 112'ye ziyaret

İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi
İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi

Gündem

İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Hiç bir şey ecdadımızın bıraktığı gibi değil sayın valim maalesef üstümüzden buldozer geçmiş
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23