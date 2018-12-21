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Davut Çuhadar kimdir nerelidir?

İYİ Parti Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İYİ Parti'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı Davut Çuhadar oldu. Davut Çuhadar'ın Osmaniye'den İYİ Parti adayı olmasıyla birlikte Davut Çuhadar kimdir? Davut Çuhadar nereli? Davut Çuhadar kaç yaşında? Davut Çuhadar hangi partiden? gibi sorular araştırılmakta. İşte Davut Çuhadar hayatı...

21 Aralık 2018 Cuma 18:39
Davut Çuhadar kimdir nerelidir?

İYİ Parti Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İYİ Parti'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı Davut Çuhadar oldu. Davut Çuhadar'ın Osmaniye'den İYİ Parti adayı olmasıyla birlikte Davut Çuhadar kimdir? Davut Çuhadar nereli? Davut Çuhadar kaç yaşında? Davut Çuhadar hangi partiden? gibi sorular araştırılmakta. İşte Davut Çuhadar hayatı...

Davut Çuhadar kimdir?

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1959 yılında doğan Davut Çuhadar, Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesi Mali Hukuk Bölümü’nü bitirdi. Türkiye Zirai Donanım Kurumu ile Tarın Kredi Kooperatifleri’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na, 2002 yılında Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğüne atandı. Osmaniye’deki bir yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Çuhadar, evli ve iki çocuk babası. 28 Mart 2004 – 29 Mart 2009 tarihleri arasında AK Parti’den Osmaniye Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:39
  1. Osmaniye
  2. Kahramanmaraş
  3. Antalya
  4. Davut Çuhadar kimdir?
  5. Davut Çuhadar nereli?
  6. Davut Çuhadar iyi parti osmaniye belediye başkan adayı

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